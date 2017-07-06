В Москве скончалась известная поэтесса

В Москве на 64-м году жизни скончалась поэтесса и писательница Ирина Ратушинская. Причина смерти литератора не уточняется. Также пока не говорится, где и когда пройдет гражданская панихида, передает Lenta.ru.

Среди произведений Ратушинской – романы "Одесситы", "Наследники минного поля", "Тень портрета", сборник "Стихотворения". Также она работала над сценариями сериалов: "Приключения Мухтара", "Таксистка", "Аэропорт", "Присяжный поверенный" и "Моя прекрасная няня".