Гибель летевшей на свадьбу невесты попала на видео

Насимента Силва с детства мечтала: на собственную свадьбу она прилетит на вертолете, а внизу, у алтаря, ее будет ждать жених. Исполнение заветного желания обернулось трагедией.

Вертолет, на котором невеста направлялась на свадебную церемонию, разбился в километре от того места, где ее ждал жених и три сотни гостей. Трагедия произошла у бразильского города Сан-Паулу в декабре 2016 года. Кадры, снятые за мгновение до крушения вертолета, попали в Сеть только сейчас.

Насимента Силва, спешившая к любимому, была на шестом месяце беременности. В вертолете с ней были брат и фотограф. Ни им, ни пилоту выжить не удалось. Гости и жених девушку так и не дождались, сообщает Daily Mail.