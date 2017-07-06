Молодого бойца ММА застрелили в его доме

В США погиб боец смешанного стиля Аарон Рэджман. 25-летний спортсмен был застрелен в собственном доме в городе Бока-Ратон, передает Lenta.ru со ссылкой The Washingtin Post.

Как установила полиция, в дом Рэджмана вошли несколько человек, через несколько минут раздался как минимум один выстрел. После чего преступники сбежали.

Аарон Рэджман впервые вышел на профессиональный ринг в апреле 2014 года. На счету бойца четыре поединка по правилам смешанных единоборств, в двух из которых он одержал победы.

