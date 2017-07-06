Россиянин умер после укуса коня

В одном из поселков в Еврейской автономной области мужчина скончался после того, как его укусил конь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Следователи рассказали, что 14 апреля 2017 года домашнее животное, гулявшее без присмотра возле домов, укусило прохожего за шею. Через некоторое время пострадавший скончался. Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила в результате тупой травмы шеи с переломом гортани.