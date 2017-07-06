Убившие главу Сергиева Посада бандиты пойманы

Участники банды, которые могут быть причастны ко многим преступлениям, в том числе к убийству главы подмосковного города Сергиева Посада Евгения Душко, арестованы. Как сообщили в Следственном комитете, всего задержаны десять человек, в том числе лидер банды Константин Пискарев, передает RT.
Душко был убит 22 августа 2011 года. Главу города застрелили возле его дома на Советской улице.
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