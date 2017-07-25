Москвич из окна обстрелял прохожих

На северо-западе Москвы днем 25 июля местный житель из окна собственной квартиры начал обстреливать прохожих. Один из очевидцев сообщил о происшествии сотрудникам Росгвардии, им удалось задержать предполагаемого преступника.

В квартире злоумышленника нашли пневматический пистолет, патроны, а также предмет, похожий на гранату. По факту случившегося проводится проверка, передает "Газета.ru".