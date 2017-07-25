Над небоскребом "Москвы-Сити" заметили клубы дыма

Жители столицы днем 25 июля заметили дым над одним из небоскребов центра "Москва-Сити". Очевидцы решили, что это пожар, однако, как оказалось, это учения сотрудников МЧС.

По легенде, возгорание случилось на 58-м этаже башни "Империя". В маневрах принимают участие 85 спасателей, 15 единиц спецтехники и пожарный корабль "Полковник Чернышев", передает телеканал "360".