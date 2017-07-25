Российская гимнастка переломала руки во время выступления

Российская воздушная гимнастка Мальвина Абакарова сорвалась с высоты четырех метров во время исполнения номера в цирке Knie швейцарского Люцерна, передает РИА Новости со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung. Администрация заведения сообщила, что акробатку доставили в больницу, где у нее были диагностированы переломы запястий обеих рук и вывих локтевого сустава.
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