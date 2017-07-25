На Украине отравили группу иностранных туристов

В Верховинскую центральную районную больницу Ивано-Франковской области на западе Украины с признаками пищевого отравления поступили 13 человек, передает сайт НТВ.Ru. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди них – пять граждан Германии, шесть – Польши и два украинца.
Все пациенты являются постояльцами санатория "Сияние Карпат". Всего в оздоровительном учреждении находились около 80 человек. Причина отравления устанавливается.
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