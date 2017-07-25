В Москве адвокат угрожал полицейским пистолетом

По версии правоохранительных органов, член Московской коллегии адвокатов Дмитрий Г. остановил патрульный автомобиль полиции на Гурьевском проезде на юге Москвы и направил на водителя пистолет. После этого он четыре раза нажал на спусковой крючок, передает Life.ru.
Выстрелов не последовало, поскольку в обойме не было патронов. Из машины вышел второй страж порядка и потребовал прекратить противоправные действия. Адвокат попытался скрыться, но был задержан.
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