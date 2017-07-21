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В центре Лондона прогремел взрыв

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На Рассел-сквер в центре Лондона прогремел взрыв, передает Life.ru. Из района ЧП правоохранительные органы эвакуируют людей. По предварительным данным, был осуществлен контролируемый подрыв подозрительного предмета.

21 июля 2017, 20:04

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