Дочь тренера "Спартака" умерла в 23 года

В семье помощника главного тренера московского "Спартака" произошла трагедия. Роман Пилипчук потерял 23-летнюю дочь.

Помощник главного тренера московского "Спартака" 50-летний Роман Пилипчук 21 июля потерял дочь. Печальная новость появилась на официальном сайте клуба.

"В семье тренера нашей команды случилось горе: сегодня у него умерла дочь. Марии было всего 23 года. Футбольный клуб "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования Роману Михайловичу и его семье", – гласит сообщение.

Роман Пилипчук родился 27 апреля 1967 года в городе Снежное Донецкой области. На поле вышел в 1989 году. Через год получил предложение от московского "Динамо", в составе которого взял первую весомую награду – бронзовую медаль чемпионата СССР.

Летом 1991 года футболист переехал во Владикавказ, где играл за "Спартак", а после распада СССР перебрался в Израиль. В 2000-м вернулся домой и еще три года играл за донецкий "Металлург".

Тренерскую карьеру Пилипчук начал в 2008 году в "Шиннике". В 2009-м возглавил молдавскую "Дачию", в 2010-м перешел на пост старшего тренера в "Балтику". В июле 2015 года возглавлял молодежную сборную Таджикистана. В июне 2016-го тренер пришел в московский "Спартак".