Чем может гордиться Москва

Полонский вышел на свободу Дело "пьяного" мальчика Погода в Москве Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Среда 12 июля
Лента новостей
20:11
Россиянку с двумя детьми выгнали из отеля в Турции
20:10
Мажор на золотом Mercedes протаранил машину с беременной
19:31
Кто изуродовал губы Тори Карасевой
19:28
Перевернувшаяся бетономешалка заблокировала Каширское шоссе
19:06
На Марсе разглядели корабль пришельцев
18:58
Евгений Савченко представит "ЕР" на выборах губернатора Белгородской области
18:45
Вход на Красную площадь ограничат
18:38
В Москве водителей призвали пересесть на метро и автобусы
18:36
Ученые рассказали об опасности гигантского айсберга
18:24
ОНФ настаивает на поправках к закону о лесной амнистии
18:09
Светлана Зейналова о своей особенной дочери
17:51
Рассекречена информация о будущем автомобиле президента
17:32
Российский чемпион получил 1,5 года за избиение жены
17:12
Бузовой досталось от популярного блогера
17:11
Депутаты столкнулись с давлением из-за закона о животных
16:49
Четыре простых способа изменить жизнь
16:49
Умерла звезда "Вечного зова"
16:41
Фото в телефоне убийцы Немцова стало сенсацией
16:39
Что связывает Навку и Корчевникова
16:21
Дарья Мороз об отношениях с молодой мачехой
16:17
Боярского застали в обнимку с молоденькими девочками
16:16
"Миссис Россия" госпитализирована после пластической операции
16:15
Зоозащитники провели всю ночь около Госдумы
16:10
Карельскую форель накормят в рамках импортозамещения
15:59
В каком возрасте приходит старость
15:47
Как разорваться между работой и семьей
15:43
Звезда "Дома-2" показала новое лицо после операции
15:40
Утвержден текст присяги для вступающих в гражданство России
15:38
Две голые женщины сорвали концерт Вуди Аллена
15:37
Известный музыкант скончался от рака легких
15:36
ФСИН направила осужденного инвалида на медосвидетельствование
15:24
За ложь в соцсетях будут штрафовать
15:18
Жириновский рассказал о вреде прокладок и шершавых пяток
15:10
Солдат под Лугой отправили на войну с туалетами
15:06
Слава разрыдалась после оскорблений Ваенги
15:04
В деле "пьяного" мальчика нашли взяточника
15:03
Автохам на Gelandewagen устроил ДТП с пожарной машиной
14:53
У вылетевшего из Шереметьево самолета отказал двигатель
14:32
Жена Шнурова матом ответила на вопрос о детях
14:27
В Сети разоблачили тайные уловки рестораторов и продавцов
14:24
Лавров осадил "даму" из Госдепа
14:19
С кем теперь живет сбежавшая от Гусева Романец
14:10
Общественная палата защитит право россиян на достойную жизнь
14:09
Приятель Полонского: Завистники не простили успеха Сергею
14:09
Звезда "Зеленой мили" попала в тюрьму
13:59
Агаларов рассказал о связи с сыном Трампа
13:58
Для убийцы Немцова запросили пожизненное
13:56
Отец и муж не приехали к Наде Михалковой
13:49
Аферист Полонский сделал громкое заявление после освобождения
13:33
Путин призвал к ответственности журналистов
13:23
Почему вновь "подвис" законопроект о животных
13:15
Кухня Брянского края покоряет московских гурманов
13:11
В Тюмени поймали пьяную беременную автоледи без прав
12:49
Российские пилоты напугали НАТО
12:44
Полонскому дали пять лет и отпустили на свободу
12:41
Певица Жасмин: Для детей я плохая
12:32
Анна Чиповская о связи с Паулиной Андреевой
12:23
Полонского доставили в суд
12:18
Видео спасения пассажиров из горящей "Волги" покорило мир
12:06
Найдена самая маленькая звезда во Вселенной
12:05
В Москве таксист сбежал после смертельного наезда на девушку
12:00
Порошенко поймали на мародерстве
11:50
У соперницы Бони возникли проблемы
11:42
Названы 20 лучших университетов России
11:41
Почему жена не смогла родить Олегу Яковлеву
11:41
Любовнице Тарасова приписали новое шокирующее фото
11:36
Лукашенко раскрыл "коварный план" Путина
11:36
Вымогатели потратили ночь в лесу на просьбы денег
11:26
Восьмиклассница забеременела от мигранта под Петербургом
11:23
Секретный доклад по Донбассу всплыл в Сети
11:15
Российские гонщики выступили на "24 часа Ле-Мана"
11:12
В США чудом избежали крупнейшей авиакатастрофы
11:00
Россиян предупредили о всплеске детской смертности
10:59
Дело "пьяного" мальчика получило скандальный поворот
10:55
Жителей Вологды посадили за убийство друга кием
10:52
Брата Гарика Мартиросяна отправили послом в Канаду
10:41
Ольга Бузова утерла нос знаменитостям
10:36
В Москве мужчина насмерть забил двухлетнего сына
10:22
Причину старческой бессонницы объяснили эволюцией
10:19
Раскрыты детали нового фильма Тарантино
10:03
Туристы из Ростова отказались от помощи спасателей под Иркутском
10:01
Александр Домогаров сильно постарел
09:57
На Москву идет новый ураган
09:48
Королева красоты побрезговала темнокожими детьми с ВИЧ
09:46
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
09:44
В силу вступили серьезные изменения ПДД
09:42
Семь человек погибли при падении крана на дорогу (видео)
09:36
Из-за забега в центре Москвы ограничат движение
09:16
Почему отец осудил свадьбу Эрнста и Малышевой
09:11
Барака и Мишель Обаму поставили на грань развода
09:08
Под Иркутском на вертолете ищут восьмерых туристов из Ростова
09:08
Дана Борисова горит в Таиланде
08:37
Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
08:34
Абхазия встала на уши из-за убийства российского туриста
08:32
Самые пригодные для жизни города России
08:20
Лету в Москве дали пять дней
07:57
При пожаре в центре Москвы погибли два человека
21:59
Барановская оказалась донором Аршавина
21:58
Звезда "Дома-2" с грудью восьмого размера кричит от боли
21:52
Россию предупредили о нашествии таджиков
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Больной раком Хворостовский теряет зрение
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
Слава разрыдалась после оскорблений Ваенги
Подробности громкого гей-скандала в Большом театре
Россиянин погиб в Абхазии при попытке спасти семью от бандитов
Недвижимость

Чем может гордиться Москва

Фото: mos.ru
В последние годы столица стремительно меняется к лучшему: развивается транспорт, строятся жилые кварталы, реконструируются улицы и разбиваются новые парки. Москва становится удобнее для жизни.
прочитано 440 раз

Масштабные преобразования, которые захлестнули Москву, просто нельзя не заметить. Столичные власти решили собрать все реализованные проекты и те, над которым работают сейчас, в одном месте – на VII Московском урбанистическом форуме, на главной выставочной площадке России. Самый большой 75-й павильон ВДНХ оказался полностью во власти архитекторов, девелоперов, бизнесменов и политиков почти со всего мира.

ПО ТЕМЕ

Чем удивила Москва гостей урбанистического форума

Московской реновацией занялись лучшие архитекторы мира

В Мосурбанфоруме приняли участие представители 68 стран

На фоне уже переживших основной бум строительства Токио и Китая Москва пока выглядит скромнее, но это только пока. Руководитель градостроительного комплекса Марат Хуснуллин представил на форуме масштабные проекты по развитию столицы. Он сообщил, что реновация в Москве коснется не только ветхих домов, она затронет все сферы столичного региона – транспорт, социальную и спортивную инфраструктуру, озеленение и реконструкцию улиц.

К примеру, объемы реновации транспортной системы Москвы в 2011-2016 годах стали беспрецедентными для большинства мегаполисов мира. Столица догоняет мировые агломерации – крупные китайские и японские города. Открыто движение на МЦК, строятся десятки новых станций метро, подземка выходит за МКАД, а скоро доберется и до центральной части Новой Москвы. Также строится Третий пересадочный контур, или второе подземное кольцо. Оно соединит радиальные линии и облегчит жизнь москвичам и гостям города. И это не полный перечень того, что уже значительно улучшило жизнь столичных жителей в плане передвижения.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov

Отдельно Марат Хуснуллин остановился на проблеме ветхого жилого фонда и пообещал, что первые квартиры по программе реновации москвичи  получат уже в конце 2017 года. Еще бы – строительство жилья в столице идет высочайшими темпами. За шесть лет введено 50 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 20 миллионов – жилого фонда.

Столичные власти поставили перед собой задачу – создать удобный для жизни город – и успешно справляются с ее выполнением. Есть, конечно, и проблемы. Самая острая – отсутствие полной свободы передвижения из-за автомобильных пробок на столичных улицах. Но и это решаемо. В первую очередь – за счет создания единой интегрированной сети на базе современных технологий.

Фото: stroi.mos.ru

В рамках реновации улично-дорожной сети города уже реконструированы восемь вылетных магистралей и 13 крупных развязок на МКАД. В общей сложности за шесть лет в Москве построили 544 километра дорог, 162 тоннеля, моста, эстакады, 160 пешеходных переходов.

К слову сказать, для пешеходов в Москве за последние годы сделано немало. Центр столицы изменился так ,что его не узнать. С улиц исчезли хаотичные парковки в два-три ряда, появились широкие пешеходные зоны и удобные велодорожки, посажены сотни деревьев. Благоустроены набережные и парки, появились новые пешеходные маршруты. Работы по программе "Моя улица" специально идут исключительно летом, чтобы не доставлять неудобств москвичам и гостям города.

Фото: mos.ru

Задумались столичные власти и об экологии: эта проблема стала актуальной не только в Москве, но и в других крупных городах мира после окончания эпохи индустриализации. Сегодня идет активная работа по преобразованию промышленных зон в благоустроенные кварталы с сохранением и созданием новых рабочих мест.

Самый крупный проект в этой области – реорганизация промышленной зоны на месте автогиганта ЗИЛ. Территория бывшего завода имени Лихачева превратится в современный многофункциональный район, соответствующий мировым стандартам.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Все, что сделано в Москве за последние годы, выводит город на передовые позиции с точки зрения подготовительных инфраструктурных мероприятий – так считает руководитель архитектурной мастерской SPEECH Сергей Чобан.

Он назвал три составляющих успеха последних лет: новые станции метро, многофункциональные проекты (застройка территории ЗИЛа, стадион "Спартак" в Тушине) и крупные общественно-парковые пространства. "Мы раньше гордились историческими станциями, а сегодня гордимся новыми станциями метро, которые делают молодые российские архитекторы", – сказал Чобан.

Фото: mos.ru

Успехи москвичей на Урбанистическом форуме увидели представители 68 стран, выставку на ВДНХ посетили более 50 тысяч человек. В их числе были представители правительств зарубежных государств, мэры мировых столиц и агломераций, руководители российских регионов, руководители строительных компаний и предприниматели.

Московский урбанистический форум – 2017 "Эпоха агломераций. Новая карта мира" проходит в Москве с 6 по 12 июля. Форум, который проводится седьмой год подряд, стал площадкой для глобальной дискуссии по вопросам развития городов.

Автор: Александр Комаров12 июля 2017, 14:54

комментарии

Политика

Лавров осадил "даму" из Госдепа
Лукашенко раскрыл "коварный план" Путина
Порошенко поймали на мародерстве
Российские пилоты напугали НАТО

Шоу-бизнес

Кто изуродовал губы Тори Карасевой
Светлана Зейналова о своей особенной дочери
Волочкова пошла на свидание с Полонским после роскошного подарка
Лера Кудрявцева оставила прощальное письмо

Проишествия

Абхазия встала на уши из-за убийства российского туриста
Мать педофила 10 лет молчала о похищенном мальчике
Устроивший бойню в Москве полковник оказался ловеласом
Пассажирку самолета арестовали за облизывание уха соседки

Lifestyle

Раскрыты детали нового фильма Тарантино
Подробности громкого гей-скандала в Большом театре
Могила Глазунова стоит 30 миллионов рублей
Создатели "Маши и Медведя" ответили испуганной Украине
Шоу-бизнес

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева

Телеведущий не отделается одними штрафами
Шоу-бизнес

Бузовой досталось от популярного блогера

Валерия Любарская усомнилась в музыкальных способностях Ольги Бузовой

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" показала новое лицо после операции

Обидчицу Бузовой ждет борьба с последствиями вмешательства
Общество

Фото в телефоне убийцы Немцова стало сенсацией

Девушка на нем очень похожа на модель Анну Дурицкую

Гороскоп

Названа причина неудачных браков Дженнифер Лопес
Барановская оказалась донором Аршавина
Астрологический прогноз с 10 по 16 июля
Самбурская выберет супруга из трех любовников

Фоторепортажи

Что связывает Навку и Корчевникова
Боярского застали в обнимку с молоденькими девочками
Александр Домогаров сильно постарел
Воробьев порадовал Малахова

Спорт

Знаменитая фигуристка снялась обнаженной
Кержаков угодил в браконьерский скандал
Корея отомстила России за Виктора Ана
Чемпионка Мустафина впервые опубликовала фото дочери

Регионы

В деле "пьяного" мальчика нашли взяточника
На трассе под Ростовом полицейский расстрелял семью бывшей жены
Иркутского судью поймали за сексом с подростком
Врачи на восемь лет оставили вату в животе пациентки
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru