Чем может гордиться Москва

В последние годы столица стремительно меняется к лучшему: развивается транспорт, строятся жилые кварталы, реконструируются улицы и разбиваются новые парки. Москва становится удобнее для жизни.

Масштабные преобразования, которые захлестнули Москву, просто нельзя не заметить. Столичные власти решили собрать все реализованные проекты и те, над которым работают сейчас, в одном месте – на VII Московском урбанистическом форуме, на главной выставочной площадке России. Самый большой 75-й павильон ВДНХ оказался полностью во власти архитекторов, девелоперов, бизнесменов и политиков почти со всего мира.

На фоне уже переживших основной бум строительства Токио и Китая Москва пока выглядит скромнее, но это только пока. Руководитель градостроительного комплекса Марат Хуснуллин представил на форуме масштабные проекты по развитию столицы. Он сообщил, что реновация в Москве коснется не только ветхих домов, она затронет все сферы столичного региона – транспорт, социальную и спортивную инфраструктуру, озеленение и реконструкцию улиц.

К примеру, объемы реновации транспортной системы Москвы в 2011-2016 годах стали беспрецедентными для большинства мегаполисов мира. Столица догоняет мировые агломерации – крупные китайские и японские города. Открыто движение на МЦК, строятся десятки новых станций метро, подземка выходит за МКАД, а скоро доберется и до центральной части Новой Москвы. Также строится Третий пересадочный контур, или второе подземное кольцо. Оно соединит радиальные линии и облегчит жизнь москвичам и гостям города. И это не полный перечень того, что уже значительно улучшило жизнь столичных жителей в плане передвижения.





Отдельно Марат Хуснуллин остановился на проблеме ветхого жилого фонда и пообещал, что первые квартиры по программе реновации москвичи получат уже в конце 2017 года. Еще бы – строительство жилья в столице идет высочайшими темпами. За шесть лет введено 50 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 20 миллионов – жилого фонда.

Столичные власти поставили перед собой задачу – создать удобный для жизни город – и успешно справляются с ее выполнением. Есть, конечно, и проблемы. Самая острая – отсутствие полной свободы передвижения из-за автомобильных пробок на столичных улицах. Но и это решаемо. В первую очередь – за счет создания единой интегрированной сети на базе современных технологий.





В рамках реновации улично-дорожной сети города уже реконструированы восемь вылетных магистралей и 13 крупных развязок на МКАД. В общей сложности за шесть лет в Москве построили 544 километра дорог, 162 тоннеля, моста, эстакады, 160 пешеходных переходов.

К слову сказать, для пешеходов в Москве за последние годы сделано немало. Центр столицы изменился так ,что его не узнать. С улиц исчезли хаотичные парковки в два-три ряда, появились широкие пешеходные зоны и удобные велодорожки, посажены сотни деревьев. Благоустроены набережные и парки, появились новые пешеходные маршруты. Работы по программе "Моя улица" специально идут исключительно летом, чтобы не доставлять неудобств москвичам и гостям города.





Задумались столичные власти и об экологии: эта проблема стала актуальной не только в Москве, но и в других крупных городах мира после окончания эпохи индустриализации. Сегодня идет активная работа по преобразованию промышленных зон в благоустроенные кварталы с сохранением и созданием новых рабочих мест.

Самый крупный проект в этой области – реорганизация промышленной зоны на месте автогиганта ЗИЛ. Территория бывшего завода имени Лихачева превратится в современный многофункциональный район, соответствующий мировым стандартам.





Все, что сделано в Москве за последние годы, выводит город на передовые позиции с точки зрения подготовительных инфраструктурных мероприятий – так считает руководитель архитектурной мастерской SPEECH Сергей Чобан.

Он назвал три составляющих успеха последних лет: новые станции метро, многофункциональные проекты (застройка территории ЗИЛа, стадион "Спартак" в Тушине) и крупные общественно-парковые пространства. "Мы раньше гордились историческими станциями, а сегодня гордимся новыми станциями метро, которые делают молодые российские архитекторы", – сказал Чобан.





Успехи москвичей на Урбанистическом форуме увидели представители 68 стран, выставку на ВДНХ посетили более 50 тысяч человек. В их числе были представители правительств зарубежных государств, мэры мировых столиц и агломераций, руководители российских регионов, руководители строительных компаний и предприниматели.

Московский урбанистический форум – 2017 "Эпоха агломераций. Новая карта мира" проходит в Москве с 6 по 12 июля. Форум, который проводится седьмой год подряд, стал площадкой для глобальной дискуссии по вопросам развития городов.

