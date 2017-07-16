В Москве задержали 51-летнего торговца наркотиками

Сотрудники полиции задержали на Азовской улице на юго-западе Москвы 51-летнего мужчину, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления МВД России. При проведении досмотра у него было обнаружено 11 свертков с гашишем общей массой порядка десяти граммов.Во время обыска в квартире задержанного было найдено еще полкилограмма гашиша. Следствием ОМВД России по району Зюзино возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" и "Приготовление к преступлению и покушение на преступление".