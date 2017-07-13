Самолет насмерть сдул туристку на Карибах

Пассажирский Boeing 737−800 при взлете с острова Синт-Мартен сдул 57-летнюю туристку из Новой Зеландии. От полученных травм женщина скончалась.

Инцидент произошел 12 июля 2017 года неподалеку от аэропорта принцессы Джулианы, передает BNO News. Туристка решила посмотреть на взлет самолета, держась за забор рядом со взлетно-посадочной полосой. Однако через какое-то время туристку сдуло порывом воздуха от турбины лайнера.

Женщина отлетела назад и сильно ударилась головой о бетонное покрытие. Вскоре туристку доставили в одну из больниц Синт-Мартина. Там она скончалась от полученных травм. Сообщается, что подобные инциденты уже происходили на острове, но впервые эти обстоятельства привели к смерти человека.

Отметим, что в феврале 2017 года аэропорт Принцессы Джулианы признали одной из самых опасных воздушных гаваней мира по версии британской турфирмы Globehunters. Это связано с тем, что взлетно-посадочная полоса расположена всего в нескольких метрах от моря. Туристов от самолетов отделяет лишь забор, через который можно наблюдать за влетом и приземлением лайнеров.

Добавим, что на ограждении аэропорта размещены соответствующие предупредительные знаки, а стражи порядка регулярно патрулируют территорию, чтобы прогонять любопытных туристов. Тем не менее, многие гости Синт-Мартина все равно приближаются к забору, чтобы посмотреть на самолеты.

Примечательно, что периодически в аэропортах сдувает не туристов, а самолеты. В частности, в марте 2016 года в Сети было опубликовано видео, на котором видно, как Boeing 737 мотается по взлетно-посадочной полосе из-за мощных порывов ветра. Ролик был снят на юге Таймырского полуострова, в аэропорту Алыкель, в 50 километрах от Норильска.