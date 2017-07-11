У москвича на улице отобрали более 1,5 млн рублей

В центре столицы неизвестные избили мужчину бутылкой по голове, после чего отобрали у него деньги. Добычей грабителей стало1,5 миллиона рублей и две тысячи евро, передает агентство "Москва",
Инцидент произошел на улице Мытная. Преступники скрылись на автомобиле Saab. В городе объявлен план "Перехват".
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