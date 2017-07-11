ТЦ "РИО" закрыли до выяснения причин пожара

Торговый центр "РИО", в котором вечером 10 июля случился пожар, закрыли. В пресс-службе компании "Ташир", владеющей ТЦ, пояснили, что "РИО" сможет принять посетителей только после выяснения причин ЧП, передает Lenta.ru.
По предварительным данным, возгорание возникло в одном из помещений на минус первом этаже здания. Там загорелась текстильная продукция. В результате произошедшего пострадали 18 человек. Им оказывают необходимую помощь.
Актриса поделилась фото с романтической прогулки
Звезда Comedy Club показал раритетное фото
Беда приключилась с поющим парикмахером на нервной почве
Рустам Солнцев решил повторить успех Ольги Бузовой