Подробности поджога женщины на севере Москвы
Причины ЧП пока не установлены. Сейчас 30-летняя москвичка Ю. Коршикова находится в реанимации одной из столичных клиник.
Как сообщают различные источники, женщина выпивала в компании мужчин в районе станции метро "Сокол". Называют даже точный адрес, где произошла трагедия: Ленинградский проспект, 75. Когда было выпито достаточное количество алкоголя, случилось страшное.
По одной версии, женщина прикуривала и подожгла себе волосы. По другой – ее облили легковоспламеняющейся жидкостью собутыльники и подожгли. При этом источники сходятся в одном: медиков на помощь Коршиковой вызвали практически сразу и сделали это якобы сами участники застолья.
Состояние москвички оценивается как крайне тяжелое. Врачи делают все возможное для ее спасения. Информацию о подробностях ЧП проверяют правоохранители. Подробности случившегося в полиции обещают сообщить позже.
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