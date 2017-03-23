Подмосковный "Отелло" сжег лицо своей девушке

Под Москвой мужчина сжег лицо своей возлюбленной. Это произошло из-за того, что девушка выложила в социальную сеть фотографию, вызвавшую в нем ревность.

Жительница Подмосковья полтора месяца встречалась со своим соседом по дому Вячеславом. Трагедия произошла после вечеринки с друзьями 18 марта этого года.

В тот день мужчина встретил 24-летнюю возлюбленную после работы, и они решили посидеть с друзьями у него дома. В ходе вечера молодые люди сделали шуточное фото с собакой, посадив ее на противень на дверце выключенной духовки.

Однако шутка обернулась страшными последствиями. "Слава попросил, чтобы я никуда не выкладывала, но я выложила в соцсеть в нашем чате. Он очень ревновал меня, проверял мой телефон и увидел фотографию. Он подумал, что я хочу вернуть таким образом своего бывшего парня, ведь собака у меня осталась от него", – цитирует Екатерину Life.ru.

В этот момент, по словам девушки, Вячеслав обезумел. "Он схватил меня, затащил в ванную, вылил на голову средство для розжига и поджег. Майка сразу вспыхнула на мне, я пыталась сорвать ее с себя, но он меня держал. И только потом облил из душа водой и потушил", – вспоминает девушка.

Просьбы вызвать скорую помощь ревнивец игнорировал. Вячеслав удерживал Екатерину в квартире в течение двух часов.

Пострадавшей сделали операцию. Не исключено, что теперь на обожженных местах ей предстоит пластика. После случившегося девушка обратилась в полицию. В настоящее время правоохранители ведут проверку.