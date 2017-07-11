Стала известна судьба животных из сгоревшего ТЦ "РИО"

Прояснилась судьба обитателей океанариума в сгоревшем торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы, "У нас хорошо работают вытяжки, хотя мы пока не можем принимать посетителей, потому что оцепление здания не снято. Все животные целы, ни одно не пострадало", – цитирует РИА Новости руководство организации. Сообщается, что в заведении находились свыше 300 животных, в том числе орангутанги и крокодил.

Напомним, пожар в одном из самых больших ТЦ Москвы был ликвидирован 10 июля в 23:27 мск. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров, к тушению были привлечены более 400 человек и свыше 110 единиц техники, в частности два вертолета и пожарный поезд. Предварительная причина ЧП – короткое замыкание на минус первом этаже торгового центра.

