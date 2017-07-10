В Москве при пожаре погиб человек

Утром 10 июля на третьем этаже жилого дома на 3-й Парковой улице на востоке Москвы произошел пожар, передает телеканал "360". Площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 07:23 мск, и уже через 15 минут огонь был потушен. Погиб один человек, еще одного удалось спасти. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.