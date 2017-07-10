Москвич десять дней держал тело матери в морозилке

Житель Северного округа Москвы нашел необычный способ не расставаться с мертвой матерью. Он заморозил тело в холодильнике и хранил на кухне больше недели.

Старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова рассказала, что стражи порядка обнаружили труп 9 июля 2017 года в квартире на улице Расковой. Сотрудники правоохранительных органов нашли тело 84-летней москвички в холодильнике.

Как выяснилось, туда мертвую пенсионерку положил ее сын. "Пояснил, что после смерти поместил тело матери в морозильную камеру для сохранности", – цитирует Иванову РИА Новости. Предположительно, труп пролежал на кухне десять суток.

Инициирована проверка, следователи устанавливают причины смерти. "При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено", – отметила представитель ведомства. Полицейские опрашивают родственников и соседей пенсионерки.

Отметим, что преступники зачастую прячут тела жертв в самых разных местах, чтобы замести следы. Житель Челябинской области убил десятилетнего мальчика, расчленил его и закопал в малолюдном месте с целью избежать уголовной ответственности.

у меня был вариант труп заморозить в холодильнике,но его же расчленить надо,а мне лень было бы пол мыть и всякое такое — Антуан-Кекс (@Alyonamcjunkins) 8 октября 2016 г.

Позже злоумышленник якобы участвовал в поисковой операции. Через месяц ребенка нашли мертвым, после чего "волонтер" дал признательные показания.