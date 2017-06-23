Ко дню рождения девушки москвич расчленил двух подружек

Под Большим Краснохолмским мостом через реку Москву местные жители обнаружили части человеческих тел. Полиция выяснила, что останки принадлежат двум девушкам, которых накануне убил и расчленил приятель их общей подруги.

Две девушки лишились жизни за то, что вступили в спор со своей подругой, праздновавшей в тот вечер свой день рождения. По мнению следствия, парень именинницы вклинился в девичий спор на стороне своей дамы сердца. Когда закончились слова, 29-летний мужчина схватил первое, что попалось под руку – это оказались инструменты – и набросился на оппоненток своей возлюбленной.

От побоев девушки скончались на месте. Именинница и ее парень приняли решение избавиться от тел, чтобы замести следы преступления.

"Соучастники спрятали тела в диван, на котором сожители и уснули. Проснувшись на следующий день, подозреваемые расчленили тела, и часть фрагментов выбросили в Москву-реку, а остальную часть сожгли", – сообщили в Следственном комитете России по городу Москве.

Мужчина уже дал признательные показания. Его подруга созналась частично. Убитым девушкам было одной 38 лет, другой 29. Обе погибшие, как и юбилярша, принадлежали к мотосообществу.