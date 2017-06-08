В США прошла панихида по убитому 22 пулями россиянину

В Вашингтоне отслужили панихиду по убитому 5 июня 18-летнему Артему Зиберову. Юношу похоронят в Москве.

По словам настоятеля русского православного храма святого Иоанна Предтечи отца Виктора Потапова, мама молодого человека Юлия позвонила в храм вечером 6 июня. Выяснилось, что юноша собирался поступать в американский вуз.

"Мальчик был в высшей степени порядочным, закончил школу с отличием, должен был получить диплом и собирался поступать в Мэрилендский университет изучать международные дела", – цитирует священника РИА Новости. Артем владел тремя языками и, по словам отца Виктора, "дружил с правильными людьми".

Он сообщил, что утром 7 июня родные школьника приехали в храм. "Мы отслужили панихиду, они были утешены", – отметил священник.

Известно, что сейчас тело Артема Зиберова находится в морге в Балтиморе. "Его отвезут в Москву, где состоится отпевание и похороны", – рассказал отец Виктор. В США юноша жил с матерью и отчимом, а в Москве у него остались папа, дедушка и другие родственники.

Мать подростка Юлия рассказала, что ее сына убили незадолго до дня рождения. По ее словам, накануне убийства Артем побывал в школе на репетиции церемонии награждения и, как обычно, провел время с друзьями. Полицейские проводят расследование и выясняют мотив убийства. Женщина сообщила, что пока стражи порядка не выдвигают никаких версий. "Единственное, что они сказали, что это, скорее всего, не просто так. Просто так 22 пули не всаживают", – сказала мать Артема Зиберова.

Напомним, двое молодых людей – 18-летний Артем Зиберов и 17-летний Шади Ади Наджар были застрелены вечером 5 июня в автомобиле в жилом районе близ Монтгомери Вилледж. Расследование инцидента продолжается, подозреваемых пока нет. Полиция объявила вознаграждение в размере десяти тысяч долларов за любые сведения о нападавших.