Пенсионер насмерть забил подругу на востоке Москвы

В квартире одного из домов на 2-й Владимирской улице в районе Перово на востоке Москвы было обнаружено тело женщины 1964 года рождения с гнилостными изменениями, передает агентство городских новостей "Москва". Экспертиза показала, что причиной смерти стали травмы груди и живота, повлекшие повреждения внутренних органов. Удалось вычислить и того, кто их нанес. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1956 года рождения. По версии следствия, пенсионер забил подругу во время ссоры после совместного распития алкоголя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.