Грабители пырнули мужчину ножом на северо-востоке Москвы

На территории парка в Юрловском проезде в районе Отрадное на северо-востоке Москвы грабители ударили ножом молодого человека, после чего украли у него мобильный телефон и деньги, передает сетевое издание m24.ru. Материальный ущерб превысил шесть тысяч рублей.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Пострадавший
1994 года рождения
обратился за медицинской помощью в больницу.
Модельеру сделали экстренную операцию
Выход в свет требует не только специально подобранной одежды, но и зная определенных норм поведения
Певица показала плоды своего преображения
Звезду "Кривого зеркала" уже прооперировали