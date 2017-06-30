Грабители пырнули мужчину ножом на северо-востоке Москвы

На территории парка в Юрловском проезде в районе Отрадное на северо-востоке Москвы грабители ударили ножом молодого человека, после чего украли у него мобильный телефон и деньги, передает сетевое издание m24.ru. Материальный ущерб превысил шесть тысяч рублей.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Пострадавший 1994 года рождения обратился за медицинской помощью в больницу.

