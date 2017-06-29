Труп девушки нашли через три дня в туалете магазина

Американские стражи порядка обнаружили в туалете одного из магазинов тело местной жительницы Кэтрин Карауэй. Труп пролежал в уборной несколько дней, так как на двери висела табличка "не работает".

В результате предварительной экспертизы медики не нашли признаков неестественной смерти Кэтрин Карауэй, передает местный телеканал FOX 23. Специалисты пока не могут сообщить точное время ее кончины, но, по неофициальным данным, ее тело нашли спустя три дня после того, как девушка пришла в магазин.

По данным следствия, сотрудник супермаркета решил воспользоваться уборной, но дверь была заперта. Он предположил, что туалет не работает, и повесил соответствующую табличку. Из-за этого в помещение никто не пытался зайти еще несколько дней.

Администрация магазина уже прокомментировала происшествие. По словам представителя организации, руководство тесно сотрудничает со стражами порядка и предоставляет им всю необходимую информацию. "Мы очень расстроены из-за инцидента. Мы пока мало что знаем", – пояснили в супермаркете.

Напомним, весной 2017 года мужчину доставили в одну из больниц Владимирской области с жалобами на высокую температуру, и вскоре он перестал выходить на связь с родственниками. Сотрудники больницы сообщили близким Сергея Макарова, что он самостоятельно покинул медицинское учреждение, после чего бесследно пропал. Через три месяца слесарь обнаружил труп мужчины в подвале больницы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.