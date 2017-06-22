В центре Москвы под мостом нашли расчлененный труп

Правоохранители обнаружили в центре Москвы фрагменты туловища женщины. Останки были спрятаны под левым береговым пилоном Большого Краснохолмского моста.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета по Москве. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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