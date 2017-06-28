Летевший на Кубу Boeing экстренно вернулся в Домодедово

В Домодедово совершил аварийную посадку Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, следовавший по маршруту Москва – Варадеро. "Все благополучно. Причину возврата в аэропорт Домодедово лучше уточнить у авиакомпании", – цитирует RT пресс-секретаря воздушной гавани Александра Власова.

По предварительным данным, лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

