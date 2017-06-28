Известный актер умер от рака

В Стокгольме скончался актер Микаэль Нюквист. Ему было 56 лет. Артист умер в окружении родственников, передает НТВ.

В течение нескольких лет он боролся с онкологическим заболеванием. Однако Нюквисту так и не удалось победить рак легких . У актера осталась жена и двое детей.

Микаэль Нюквист известен зрителям во всем мире благодаря роли Михаэля Блумквиста в экранизации трилогии "Миллениум" Стига Ларссона: "Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнем" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки". Также он снялся в блокбастерах "Джон Уик", "Погоня", "Миссия невыполнима: Протокол Фантом".