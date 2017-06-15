Из пожара на западе Москвы спасли семерых человек

В одной из квартир на пятом этаже 16-этажного дома на Беловежской улице на западе Москвы произошел пожар, передает сетевое издание m24.ru. Площадь возгорания составила около семи квадратных метров. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 19:09, к 19:43 горение было локализовано, а уже в 19:52 – ликвидировано. При пожаре были спасены семеро человек.

