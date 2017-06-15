В мечети в Кабуле произошел взрыв

В одной из мечетей в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, передает РИА Новости. После этого в окрестностях была слышна стрельба. Представитель Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Данеш сообщил, что в результате атаки есть погибшие. Произошедшее ведомство классифицирует как теракт.