В мечети в Кабуле произошел взрыв

В одной из мечетей в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, передает РИА Новости. После этого в окрестностях была слышна стрельба. Представитель Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Данеш сообщил, что в результате атаки есть погибшие. Произошедшее ведомство классифицирует как теракт.
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