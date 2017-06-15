Водитель Mercedes обстрелял прохожего на востоке Москвы

На перекрестке Малого Купавенского проезда и Челябинской улицы на востоке Москвы между водителем черного внедорожника Mercedes и случайным проходим произошел конфликт, который закончился стрельбой. "Мы повздорили на пешеходном переходе, водитель выстрелил в меня несколько раз и уехал", – цитирует Life.ru пострадавшего. На месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи.

