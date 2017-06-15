Известный писатель умер в возрасте 52 лет

В одной из столичных больниц скончался писатель Кирилл Воробьев, работавший под псевдонимом Баян Ширянов. Ему было 52 года, передает Lenta.ru.

Писатель страдал от цирроза печени. Кроме того, по некоторым данным, в 2015 году ему поставили диагноз "энцефалопатия мозга", после чего выписали из больницы и отправили на амбулаторное лечение.