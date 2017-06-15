Вор залез в квартиру и изнасиловал москвичку

Безработный мужчина проник в одну из квартир в центре столицы и, угрожая убийством, изнасиловал 25-летнюю хозяйку. Инцидент произошел на улице Земляной Вал, передает агентство "Москва".

Надругавшись над девушкой, злоумышленник забрал валюту на 47,5 тысячи рублей и скрылся. По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний ранее судимый безработный. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.