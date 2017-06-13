Организатор убийства Политковской умер после тяжелой болезни

Осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской бизнесмен Лом-Али Гайтукаев скончался в колонии. По неподтвержденным данным, причиной стала тяжелая болезнь.

"Гайтукаев скончался в колонии", – сообщил РИА Новости источник и добавил, что криминальный авторитет страдал от ряда болезней. Официального подтверждения информации пока не поступало. По данным Telegram-канала Mash, у организатора убийства журналистки "Новой газеты" были серьезные проблемы с печенью.

Племянник осужденного заявил о жестоком обращении сотрудников колонии с Лом-Али Гайтукаевым: якобы он видел гематомы. "Дядя тогда сказал, что синяки – это ничего страшного, пройдут. Но его сильно били по печени и почкам", – цитирует Темирлана Гайтукаева "Кавказский узел".

Суд решил, что факт применения насильственных действий не доказан. Однако через некоторое время врачи признали Гайтукаева инвалидом второй группы и диагностировали у него цирроз печени.

Спустился по лестнице в одном из бизнес центров, а тут портрет... #Политковская pic.twitter.com/OPMxYg6OWh — sunshul (@sunshul) 7 июня 2017 г.

Напомним, журналистка "Новой газеты" Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома на Лесной улице в Москве. Коллегия присяжных 20 мая 2015 года вынесла обвинительный вердикт в отношении пяти фигурантов дела: Лом-Али Гайтукаева, его племянников Рустама, Джабраила и Ибрагима Махмудовых, а также экс-милиционера Сергея Хаджикурбанова. Заказчик убийства до сих пор не установлен.

Политковскую убили 9 лет назад.. Мы это помним. А также следим за ходом расследования. А так и не известно, кто же заказчик??? #политковская — Пётр Махно (@petruha_bio) 8 октября 2015 г.

Бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин считает, что к преступлению был причастен бизнесмен Борис Березовский. "Политковская резко высказалась <...>, сказав, что Березовский стал параноиком в отношении Путина и власти", – написал он в своей книге о громких преступлениях XXI века. Сотрудники ведомства хотели проинформировать журналистов о соответствующих подозрениях, но именно в это время пришла новость о смерти олигарха, подчеркнул Маркин.