Тяжелобольная мать кратовского стрелка бесследно исчезла

Полицейские продолжают осмотр пепелища дома кратовского стрелка Игоря Зенкова. Останки больной матери преступника найти не удалось.

Сотрудники Следственного комитета России по Московской области обнаружили две предсмертные записки Игоря Зенкова. В интересах следствия их содержание не разглашается. Впрочем, тексты будут использованы при проведении посмертной психолого-психиатрической экспертизы преступника.

Следователи уверены, что благодаря этому им удастся восстановить полную картину кровавой драмы, а также ее истинные причины. Кроме того, продолжаются опросы свидетелей, сообщают в СК.

В сарае Зенкова эксперты обнаружили арсенал оружия и боеприпасов времен войны. Следователи сообщают, что в завалах найдены винтовка Мосина, сигнальный пистолет "Вальтер", обрез двуствольного ружья, ППШ, винтовка "Пибоди Мартини", винтовка "Арисака", гранаты РГД 33, М39 и М 24, две минометные мины калибра 50 миллиметров, мина дымовая калибра 82 миллиметра, два нарезных ствола, запалы, магазины, гильзы. Ранее сообщалось, что Зенков в свободное время занимался поиском оставшегося с войны оружия.

При этом при осмотре пепелища дома стрелка эксперты не смогли обнаружить останки его матери. По предположению следствия, больная женщина оставалась в доме, в котором забаррикадировался преступник. Возможно, она сгорела. Подтвердить или опровергнуть это предположение пока не удалось. Поиски приостановлены из-за непогоды.