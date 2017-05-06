Агрессивный страус напал на мужчину в ответ на ласку
"Я приземлился в колючий куст и оказался весь покрыт царапинами, но кроме этого, к счастью, все в порядке", – приводятся слова пострадавшего от недопонимания со страусом человека. По всей видимости попытку обняться птица расценила как угрозу и ответила на нее соответствующим образом. К счастью, ее удалось вовремя отогнать от поверженной на землю жертвы.
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