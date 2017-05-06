Агрессивный страус напал на мужчину в ответ на ласку

Большой популярность в Сети пользуется снятый на страусиной ферме в ЮАР ролик, на котором агрессивный страус напал на мужчину в ответ на попытку обнять. Сообщается, что незадачливый любитель объятий с двухметровыми птицами почти не пострадал.

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