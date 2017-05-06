В Ганновере из-за пяти бомб эвакуируют десятки тысяч человек

В 09:00 по местному времени 7 мая в немецком Ганновере пройдет плановая эвакуация порядка 50 тысяч человек. Специалистам предстоит обезвредить пять бомб времен Второй Мировой войны, передает Russia Today. Местные власти ожидают, что саперы успеют справиться до вечера того же дня и ночевать местные жители смогут вернуться в свои дома. Чтобы сгладить ситуацию в городе будут организованы развлекательные мероприятия и раздача горячего питания.