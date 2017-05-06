У волонтерского центра в Одессе прогремел взрыв
В результате происшествия пострадал припаркованный автомобиль, передает издание "Думская". Люди не пострадали. На месте был обнаружен рычаг от запала гранаты с маркировкой. Правоохранители считают, что взорвалась РГД-5. Над выяснением всех обстоятельств произошедшего работает следственно-оперативная группа. Сам инцидент оказался заснят камерами наружного наблюдения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение или порча имущества путем поджога или подрыва".
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