Разведчик Израиля разбился у границы Ливана

Недалеко от линии прекращения огня на ливанской границе потерпел крушение легкий беспилотный летательный аппарат-разведчик Skylark, передает РИА Новости. Беспилотник упал в районе Айта-Шааб рядом с так называемой "синей линией". Сообщается, что израильские военные привели пограничные войска в повышенную боевую готовность.