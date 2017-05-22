Разведчик Израиля разбился у границы Ливана

Недалеко от линии прекращения огня на ливанской границе потерпел крушение легкий беспилотный летательный аппарат-разведчик Skylark, передает РИА Новости. Беспилотник упал в районе Айта-Шааб рядом с так называемой "синей линией". Сообщается, что израильские военные привели пограничные войска в повышенную боевую готовность.
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