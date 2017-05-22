Дорожные рабочие нашли мину на западе Москвы

При проведении дорожных работ на Славянском бульваре на западе Москвы коммунальщики обнаружили минометный снаряд, передает ТАСС. Все работы были прекращены, место оцеплено до прибытие кинологов с собакой и сотрудников инженерно-саперного отдела. Снаряд будет вывезен на специальный полигон для утилизации.