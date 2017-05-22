Полиция Татуина разогнала протесты слезоточивым газом

Около месяца в городе Татуин на юге Туниса продолжаются протесты местных жителей. Манифестанты требуют права приоритетного найма в местные нефтедобывающие компании, а также более справедливого распределения социальных благ.

Противостояние протестующий и тунисских правоохранителей перешло в более острую фазу после того, как полицейская машина сбила насмерть одного из демонстрантов, передает Lenta.ru. Разъяренная толпа попыталась прорваться в здание местной администрации, однако была разогнана при помощи слезоточивого газа. Видео беспорядков опубликовал Ruptly.

Отметим, город Татуин (Татавин или Фум-Татахвим) стал знаменитым на весь мир благодаря фильму Джорджа Лукаса "Звездные войны". Съемки проводились в различных местах Туниса, в том числе и в самом городе, который дал название пустынной планете из ленты.