Москвич прыгнул с третьего этажа за собакой

Житель столицы выбросил из окна третьего этажа жилого дома на Аэрофлотской улице на западе Москвы йоркширского терьера, а затем прыгнул вслед за собакой, передает Life.ru. Травмированную собаку забрали с места происшествия очевидцы. Пострадавшему мужчине прохожие вызвали скорую помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.