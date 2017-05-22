Москвич прыгнул с третьего этажа за собакой

Житель столицы выбросил из окна третьего этажа жилого дома на Аэрофлотской улице на западе Москвы йоркширского терьера, а затем прыгнул вслед за собакой, передает Life.ru. Травмированную собаку забрали с места происшествия очевидцы. Пострадавшему мужчине прохожие вызвали скорую помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Легендарный тренер прикрикнула на своего воспитанника
Если певица не пошутила, мальчика будут дразнить в школе
Сексапильная телеведущая сильно изменилась
На "Прямом эфире" начались разборки из-за финансовых нарушений