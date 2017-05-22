Группа альпинистов погибла на Эвересте

Всего за двое суток при восхождении на Эверест со стороны Непала погибла целая группа альпинистов, передает Flashnord. Так, 21 мая стало известно о смерти на склоне граждан Словакии и США. Позже появилась информация еще об одной жертве Эвереста – австралийце, который скончался в результате горной болезни, сопровождающейся кислородным голоданием. Другой альпинист – гражданин Индии – пропал без вести, ведутся его поиски.