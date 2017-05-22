Умер известный российский комментатор

Известный спортивный телекомментатор и журналист Владимир Перетурин ушел из жизни в 78 лет, передает "Р-Спорт". Журналист освещал крупнейшие футбольные матчи, а также состязания по другим видам спорта, работал на Олимпийских играх, вел популярную передачу "Футбольное обозрение". В последние годы Владимир Перетурин был прикован к постели после нескольких инсультов.

