На западе Москвы произошла стрельба

На западе столицы вооруженные злоумышленники напали на охранников гаражей. ЧП случилось у дома 10 на проспекте Вернадского. Как пишет Life.ru, преступники открыли стрельбу.
В пресс-службе полиции сообщили, что потасовка произошла из-за имущественного спора между двумя собственниками гаражно-строительного
кооператива. На месте работают правоохранители.
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