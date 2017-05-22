На западе Москвы произошла стрельба

На западе столицы вооруженные злоумышленники напали на охранников гаражей. ЧП случилось у дома 10 на проспекте Вернадского. Как пишет Life.ru, преступники открыли стрельбу.

В пресс-службе полиции сообщили, что потасовка произошла из-за имущественного спора между двумя собственниками гаражно-строительного кооператива. На месте работают правоохранители.

