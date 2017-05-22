В Подмосковье 8-летнюю девочку убило качелями

На детской площадке в Ступинском районе Московской области погибла восьмилетняя девочка. Следователи выяснили, что ребенок упал с качелей, после чего вернувшееся по инерции сиденье ударило его по голове. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Обстоятельства трагедии уточняются. Площадку осматривают сотрудники правоохранительных органов.