В Москве похитили 12-летнего мальчика

В столице похитили 12-летнего мальчика. По словам его матери, неизвестные посадили ребенка в автомобиль Volkswagen белого цвета и увезли. ЧП случилось в районе Новопесчаной улицы на севере Москвы, передает Life.ru.

В городе объявлен план "Перехват", ведется поиск злоумышленников. Обстоятельства происшествия устанавливаются.