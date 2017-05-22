В Москве похитили 12-летнего мальчика

В столице похитили 12-летнего мальчика. По словам его матери, неизвестные посадили ребенка в автомобиль Volkswagen белого цвета и увезли. ЧП случилось в районе Новопесчаной улицы на севере Москвы, передает Life.ru.
В городе объявлен план "Перехват", ведется поиск злоумышленников. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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