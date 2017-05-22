В больнице Бангкока прогремел взрыв

В одной из больниц столицы Таиланда произошел взрыв. Как сообщает Thai PBS, погибли 12 человек, еще около десяти получили травмы.
Предположительно, на территории медучреждения произошел взрыв газа. Обстоятельства трагедии уточняются.
11.15ที่รพ.พระมงกุฏเกล้ามีแจ้งทั้งแก๊สระเบิด/ท่ออกซิเจน/คอมพ์แอร์ ยังระบุไม่ได้ ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น1 เจ็บประมาณ 10— sataporn p.watana (@sataporn_pptv) 22 мая 2017 г.
ภาพ อูน วชิระ51-19 pic.twitter.com/tGwDBsSGri
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